Кудряшов объяснил, почему не жалеет о переезде из России в Турцию 

Футболист Федор Кудряшов потерял в деньгах после отъезда в Турцию, но не жалеет об этом. Об этом он сам сообщил Sports.ru.

Кудряшов, как сообщал «Рамблер», — защитник турецкого клуба «Антальяспор» и сборной России . В декабре 2020 года он по обоюдному согласию расторг контракт с клубом «Сочи», а в январе стал игроком «Антальяспора».

« (Потерял в деньгах. — Прим. ред.) почти в два раза, но ни о чем не жалею», — признался он сегодня.

Спортсмен рассказал, что хочет не просто зарабатывать деньги, а играть и получать удовольствие, потому что без удовольствия от работы у него ухудшается настроение, и это отражается на близких. Он сообщил, что не жалеет об отъезде из России, потому что в Турции стал более сильным спортсменом.

Кудряшов назвал чемпионат Турции классным для индивидуально сильных футболистов, потому что футбол там главным образом атакующий, тогда как в России больший упор делается на тактику, в результате чего индивидуальные качества проявлять тяжелее.