Широков раскритиковал игроков «Фиорентины» после дебюта Кокорина 

Бывший игрок сборной России, петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков прокомментировал критику Александра Кокорина после дебютной игры за «Фиорентину» (0:2).
«Деревянный? Девять передач получил — девять отдал своему. Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч», — заявил Широков в интервью для «РБ Спорт».
Напомним, что на прошлых выходных 29-летний Кокорин дебютировал за «Фиорентину», выйдя за пятнадцать минут до финального свистка поединка против «Интера» вместо серба Душана Влаховича.