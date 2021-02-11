Дзюба подразнил обезьяну в зоопарке

Футболист «Зенита» Артем Дзюба стал героем забавного ролика. Судя по видео, нападающий питерского клуба посетил зоопарк, где подразнил обезьяну, за что был обкидан песком.
Напомним, 32-летний форвард выступает за «Зенит» с 2015 года. Ранее он играл за московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».
В составе питерцев Дзюба провел 199 матчей, забил 86 голов и отдал 57 голевых передач, выиграв семь трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.
Добавим, что он является капитаном сборной России. На его счету 47 матчей и 26 забитых мячей. В 2018 году он помог команде впервые в истории дойти до четвертьфинала чемпионата мира.