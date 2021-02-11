Дзюба подразнил обезьяну в зоопарке

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Футболист «Зенита» Артем Дзюба стал героем забавного ролика. Судя по видео, нападающий питерского клуба посетил зоопарк, где подразнил обезьяну, за что был обкидан песком.

Дзюба дразнит обезьяну pic.twitter.com/fBYGH2wZaK— Руслан Абушкин (@abushkin2) February 11, 2021

Напомним, 32-летний форвард выступает за «Зенит» с 2015 года. Ранее он играл за московский «Спартак» , «Ростов» и «Томь».

В составе питерцев Дзюба провел 199 матчей, забил 86 голов и отдал 57 голевых передач, выиграв семь трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.