Мюнхенская «Бавария» второй раз в своей истории стала победителем клубного чемпионата мира.

Финальный матч с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес» прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в катарском Эр-Райяне и закончился победой «Баварии». Автором единственного гола встречи стал француз Бенжамен Павар

«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира во второй раз в своей истории. В первый раз этот трофей немецкая команда завоевала в 2013 году, обыграв в финале турнира марокканскую «Раджу». Отметим, что «Бавария» выиграла шестой трофей за последние семь месяцев.

Кроме того, перед финальной игрой состоялся матч за третье место, где встретились египетский «Аль-Ахли» и бразильский «Палмейрас». Победу в серии пенальти одержала команда из Египта.