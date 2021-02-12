Экс-вратарь ЦСКА приходил нетрезвым на тренировки

"Слуцкий знал, что мне сложно находиться в роли дублера Акинфеева. Каждый день нужно тренироваться с пониманием того, что играть все равно не будешь. Но форму поддерживать надо, ведь в любой момент можешь выйти. Бывали моменты, что приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя психологически. Леонид Викторович прекрасно понимал, что алкоголь мне помогает. Конечно, тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, на следующий день прийти и спокойно тренироваться. Но ко мне ни разу не подошли с претензиями… С ребятами, понятное дело, общались. Тренеры же понимали мою роль и относились с пониманием", — цитирует спортсмена "Чемпионат".