Футболиста «МЮ» оштрафовали за поддельные документы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло был оштрафован итальянской федерацией футбола за использование поддельных документов.

Как проинформировали в Sky Sports, два человека притворились родителями Диалло и потребовали воссоединения семьи на основе фальшивых свидетельств, подтверждающих семейные отношения. Законодательство Италии позволяет иностранцам въехать в страну по процедуре "Воссоединение с семьей".

Отмечается, что 18-летний футболист оштрафован на €48 тыс. в связи с фальшивыми документами, которые были использованы сначала для того, чтобы он мог въехать в Италию, а затем подписать контракт с двумя клубами — "молодежкой" "Бока Барко" и свой первый профессиональный контракт с "Аталантой". Что же касается "МЮ", то в стане английского гранда отказались от комментариев.

Напомним, что контракт Диалло с "красными дьяволами" рассчитан до 2025 года. Ранее "Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии.