Умер многолетний массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов

«Сейчас написали: умер Миша Насибов. Не поверил, перезвонил. Подтвердили: вчера в 23:30. Массажист-легенда, столько лет в сборной и ЦСКА. Светлый, сильный, весёлый и наивный, не представляющий себя без футбола», — написал Казаков.