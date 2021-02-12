Экс-вратарь московского ЦСКА рассказал о попытке самоубийства 

Бывший голкипер армейского футбольного клуба Сергей Чепчугов в интервью изданию «Чемпионат.сom» рассказал о попытке суицида. Спортсмен отметил, что наложить на себя руки ему приказали «голоса в голове».
Инцидент произошёл в 2019 году. Чепчугов, по его словам, тяжело переживал развод женой, разлуку с семьёй, начал пить. Однажды, по его словам, он «перебрал со спиртным», голова «перестала соображать», мозг полностью отключился. В этом состоянии экс-вратарю ЦСКА показалось, что он «уходит из жизни».
«В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше», — вспомнил спортсмен.
Вырваться из забытья Чепчугову помогли мысли о дочери: мозг «завелся», закрытые до того глаза открылись, из них покатились слезы. Спортсмен уверяет, что не стесняется этой истории, поскольку это его жизнь.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель столицы умер спустя восемь дней после попытки самоубийства в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Тверской 31 января. Москвич Виктор Руденко посреди бела дня облил себя бензином и поджег. Одежда на нем вспыхнула в одно мгновение. Проходящий мимо лейтенант полиции и случайные очевидцы бросились мужчине на помощь. Сообща им удалось сбить пламя. Медики госпитализировали пострадавшего, у которого были диагностированы ожоги 60% тела. Журналисты выяснили, что демонстративное самоубийство Руденко запланировал якобы от бессилия перед мошенниками, которые обманным путем завладели его квартирой. При этом отмечалось, что на протяжении нескольких десятков лет пострадавший состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. Восемь дней Руденко находился в реанимации. 8 февраля медики констатировали его смерть.