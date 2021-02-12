Экс-вратарь московского ЦСКА рассказал о попытке самоубийства 

Бывший голкипер армейского футбольного клуба Сергей Чепчугов в интервью изданию «Чемпионат.сom» рассказал о попытке суицида. Спортсмен отметил, что наложить на себя руки ему приказали «голоса в голове».

Инцидент произошёл в 2019 году. Чепчугов, по его словам, тяжело переживал развод женой, разлуку с семьёй, начал пить. Однажды, по его словам, он «перебрал со спиртным», голова «перестала соображать», мозг полностью отключился. В этом состоянии экс-вратарю ЦСКА показалось, что он «уходит из жизни».

«В какой-то момент почудились голоса: «Давай-давай», будто просили действовать дальше», — вспомнил спортсмен.

Вырваться из забытья Чепчугову помогли мысли о дочери: мозг «завелся», закрытые до того глаза открылись, из них покатились слезы. Спортсмен уверяет, что не стесняется этой истории, поскольку это его жизнь.