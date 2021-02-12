Хвича вошел в топ-50 молодых игроков в мире

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Портал L'Equipe опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире. В список вошли игроки, родившиеся в XXI веке, то есть не раньше 1 января 2001 года.

В рейтинг попал один представитель российского чемпионата — полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, которому сегодня, 12 февраля, исполнилось 20 лет.

Лучшие молодые игроки по версии L'Equipe (футболисты не старше 2001 года рождения)

1. Ансу Фати («Барселона», 2002 год рождения)

2. Эдуардо Камавинга («Ренн», 2002)

3. Райан Гравенберх («Аякс», 2002)

4. Педри («Барселона», 2002)

5. Джованни Рейна («Боруссия» Д, 2002)

6. Джуж Беллингхэм («Боруссия» Д, 2003)

7. Яри Ферсхерен («Андерлехт», 2001)

9. Букайо Сака («Арсенал», 2001)

10. Мирон Боаду (АЗ, 2001)…

23. Илья Забарный («Динамо» Киев, 2002)…

30. Анатолий Трубин («Шахтер», 2001)…

34. Хвича Кварацхелия («Рубин», 2001)