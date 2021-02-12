UEFA условно дисквалифицировал Мусаева на один матч

Такое решение было принято по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», который прошел в Лондоне 8 декабря 2020 года. Встреча тогда закончилась со счетом 1:1.

«Оштрафовать ФК «Краснодар» на 15 тысяч евро за несвоевременное начало игры и отстранить тренера ФК «Краснодар» г-на Мурада Мусаева на один матч клубных соревнований УЕФА», — говорится в сообщении.

Дисциплинарный комитет UEFA вынес решение об условной дисквалификации Мусаева с испытательным сроком в один год.