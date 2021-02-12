«Вольфсберг» примет «Тоттенхэм» в Будапеште 

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится в четверг 18 февраля и начнется в 20:55 по московскому времени.
Официальный сайт «Тоттенхэма» сообщил, что выездная встреча английского клуба против австрийского «Вольфсберга» пройдет в столице Венгрии Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша.
Напомним, что из-за появления нового штамма коронавируса многие страны, включая Австрию, прекратили авиасообщение с Великобританией.
В Будапеште также будут сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» и «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Манчестер Сити» соответственно 16 и 24 февраля, а встреча «Атлетико» — «Челси» пройдет в Бухаресте (23 февраля).
Что касается Лиги Европы, то 18 февраля лиссабонская «Бенфика» и «Арсенал» сыграют в Риме, а «Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед» в Турине.