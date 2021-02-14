Сабалета посоветовал Месси переходить в «Манчестер Сити» 

Бывший футболист «Манчестер Сити» Пабло Сабалета считает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси следует продолжить карьеру в манкунианском клубе.
Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета.
«Если Месси решит покинуть «Барселону», то ему нужно будет попробовать силы в АПЛ. Это его заинтересует, потому что буквально все игроки, кого я знаю, спрашивали меня, каково играть в Англии.
Лео уже много лет играет в Испании, ему было бы хорошо попробовать английский футбол. «Ман Сити» предлагает идеальные условия. К тому же Месси хорошо знает Гвардиолу, Агуэро, Чики Бегиристайна и Феррана Сориано. Если он решит уйти из «Барсы», «Ман Сити» станет хорошим решением, потому что в клубе есть люди, которые помогут ему адаптироваться», — цитирует Сабалету Sunday Mirror.