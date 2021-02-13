Конте принес извинения за оскорбление Аньелли

Главный тренер «Интера» Антонио Конте извинился за оскорбительный жест в адрес директоров «Ювентуса».

В перерыве матче Кубка Италии специалист показал средний палец боссам бьянконери. В ответ на это президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после игры сказал Конте с трибуны: «Иди *** (нафиг) и заткнись, мудак».

«Во время пресс-конференции я хочу говорить только о футболе, поэтому вначале скажу это. Я пришел сюда, чтобы принести извинения за то, что неправильно отреагировал на оскорбления. Я мог бы отреагировать иначе, и все закончилось бы более позитивно.

Мне жаль, и я извлеку урок на будущее. Оскорбления и провокации не должны служить оправданием. Я не должен был отвечать таким образом. Все видели, что случилось на стадионе «Ювентуса». Однако мы, как тренеры, так и футболисты, и президенты должны подавать пример. Реагировать на провокации и оскорбления можно по-другому, например, подняв палец вверх или поаплодировав», — цитирует Конте football-italia.