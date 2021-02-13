ПСЖ победил «Ниццу» в матче французской Лиги 1 

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ниццей» в матче 25-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу ПСЖ принесли голы Юлиана Дракслера и Мойзе Кина, отличившихся на 22-й и 76-й минутах. Бразильский форвард парижан Неймар участия в матче не принимал из-за травмы.

«Ницца» ответила голом Рони Лопеша, забившего на 50-й минуте.

«Пари Сен-Жермен» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» с 29 очками — 13-я.