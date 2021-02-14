«Арсенал» благодаря хет-трику Обамеянга обыграл «Лидс Юнайтед» 

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7 февраля

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3 из 4
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
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Ливерпуль
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Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

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1 из 1
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
1 2
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Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
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Штутгарт
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Вердер
Вердер
0 0
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Бёрнли Бёрнли
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Манчестер Сити
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Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Эвертон
0 0
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Вест Хэм Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Леванте
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Атлетико М Атлетико М
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Бёрнли
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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Хетафе Хетафе
19 февраля

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Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Эйбар Эйбар
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Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
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Айнтрахт Ф
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Кёльн
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Саутгемптон
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Ливерпуль
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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Вест Хэм Юнайтед
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Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
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Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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Осасуна
Осасуна
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Севилья Севилья
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

«Арсенал» благодаря хет-трику Обамеянга обыграл «Лидс Юнайтед» 

Чемпионат.com 1 час назад
Состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой «канониров» со счётом 4:2. На 13-й минуте нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг на скорости ворвался в штрафную «павлинов», раскачал защитника и низом пробил в ближний угол ворот — голкипер гостей Иллан Меслье не дотянулся до мяча.
Видео первого гола Пьера-Эмерика Обамеянга в матче
На 41-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль, хладнокровно пробив с 11-метровой отметки.
Видео пенальти в исполнении Обамеянга
Ещё до перерыва, на 45-й минуте, «канониры» довели счёт до разгромного. Хозяева провели серию передач в чужой штрафной, в результате чего Даниель Себальос исполнил пас на ход Эктору Бельерину, который пробил точно в ближний угол ворот.
Видео гола Эктора Бельерина
На 47-й минуте полузащитник хозяев Эмиль Смит Роу ворвался в штрафную и вырезал подачу во вратарскую на Пьера-Эмерика Обамеянга, который выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку, оформив хет-трик.
Видео третьего гола 31-летнего габонца в матче с «Лидсом»
Гости забили гол престижа на 58-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья с углового навесил во вратарскую, а защитник Паскаль Стрёйк выпрыгнул выше всех и головой послал мяч под перекладину.
Видео гола Паскаля Стрёйка
Ещё через 11 минут гости сократили отставание до двух мячей. Тайлер Робертс дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, где вингер Элдер Кошта опередил Гранита Джаку и в касание переправил мяч в ворота.
Видео гола Элдера Кошты
Подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.
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Футбол , Тайлер Робертс , Паскаль Стрейк , Даниель Себальос , Emirates
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