Эксперт выразил опасения по поводу здоровья Головина 

По его словам, если у хавбека "Монако" случился рецидив травмы, то его восстановление займет в два раза больше времени. Также Быстров заявил, что монегаски способны и без Головина показывать хороший футбол и добиваться результата.

Ранее сообщалось, что вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке.