Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов 2021 года 

Все новости на карте

Компания Adidas представила официальный мяч Лиги чемпионов Finale Istanbul 21, сообщает официальный сайт УЕФА.

Он посвящен 20-летию классического мяча со звездами. Дизайн со звездами впервые был использован в 2001 году. За его основу были взяты звезды с логотипа Лиги чемпионов.

Finale Istanbul 21 сочетает в себе элементы всех 20 предыдущих финалов Лиги чемпионов. Небольшие красные полоски отмечают даты и города предыдущих финалов.

Мяч Finale Istanbul 21 будет использоваться во всех оставшихся матчах плей-офф Лиги чемпионов. Финал состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.