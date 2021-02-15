Африканец захотел выступать за сборную Украины

Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал о желании выступать за сборную Украины по футболу. Об этом сообщает Tribuna.com.

Уроженец Ганы заявил, что ему очень нравится в Полтаве, которая стала для него вторым домом. Он также отметил, что хочет стать первым чернокожим игроком в истории национальной украинской команды.

20-летний Якубу выступает в украинском чемпионате с сентября 2018-го. Для получения гражданства футболисту нужно прожить в стране не менее пяти лет. Игрок привлекался к выступлениям за юношеские сборные Ганы.

Ранее за сборную Украины были заиграны бразильцы Жуниор Мораес и Марлос (оба — «Шахтер»), а также Эдмар (играл за «Металлист»). Все они имеют светлый цвет кожи.

Якубу в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Украины, в которых не отметился результативными действиями. «Ворскла» после 14 туров находится на пятом месте в турнирной таблице.