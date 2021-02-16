Старт сезона-2021/22 в РПЛ запланирован на 25 июля 

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердило проект структуры календаря на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Новый розыгрыш турнира начнется через две недели после финала перенесенного на год вперед из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы — 2020, который состоится 11 июля. Российская команда на этом турнире выступит в одной группе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

" [Клубы] проголосовали за структуру календаря сезона-2021/22, при которой Тинькофф-РПЛ стартует 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года", — говорится в сообщении премьер-лиги.

Сезон-2020/21 в РПЛ должен возобновиться 26 февраля матчем "Тамбов" — "Ротор". Завершение чемпионата России запланировано на 19 мая.