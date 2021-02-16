Черчесов прошел вакцинацию от коронавируса 

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов завершил процесс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 16 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. … Никаких побочных эффектов нет», — отметил Черчесов.
Станислав Черчесов прошёл второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. После процедуры главный тренер сборной отметил: «Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет». pic.twitter.com/XNOB6cW5a9— Сборная России (@TeamRussia) February 16, 2021
57-летний специалист начал процесс вакцинации 26 января.
В марте сборная РФ проведет первые матчи отборочного турнира к ЧМ-2022. Она сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта), Словакией (30 марта).