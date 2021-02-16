Черчесов прошел вакцинацию от коронавируса 

Станислав Черчесов прошёл второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. После процедуры главный тренер сборной отметил: «Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет». pic.twitter.com/XNOB6cW5a9— Сборная России (@TeamRussia) February 16, 2021