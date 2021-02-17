Слуцкий высказался о возможной работе в «Спартаке» 

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о возможной работе в «Спартаке» . Он считает, что это невозможно.

Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд, — рассказал он журналисту Дмитрию Егорову.

Слуцкий добавил: только болельщики считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством столичный клуб три раза выигрывал чемпионат России, а также дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас он возглавляет казанский «Рубин».

Ранее стало известно, что тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не станет продлевать истекающий летом 2021 года контракт после поражения московского клуба от «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство команды стало искать замену немцу, несмотря на то что он готов работать до конца сезона. Португальский специалист Леонарду Жардим входит в шорт-лист кандидатов на замену главному тренеру московского «Спартака».