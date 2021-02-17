Слуцкий рассказал о «глубоком психологическом заболевании» 

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своей реакции на поражения. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что всегда впадает в депрессию, когда что-то идет не так.

«После неудачной игры депрессия — не лучший союзник человека. Это такое глубокое психологическое заболевание», — заметил Слуцкий.

Тренер подчеркнул, что сначала пытался справиться с этим, но вскоре решил, что нужно смириться.

«Раньше я ненавидел свою работу, а сейчас понимаю, что ты как бы болеешь. Плохо болеешь, но надо потерпеть, надо пережить», — добавил он.