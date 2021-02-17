Абрамович вмешался в расистский футбольный скандал 

Портал Sport24 рассказал о волне расизма, с которой столкнулись темнокожие футболисты британских клубов. В один из конфликтов пришлось вмешаться владельцу «Челси» Роману Абрамовичу

Все началось с матча « Манчестер Юнайтед » с «Шеффилдом», после которого игроки «МЮ» Антони Марсьяль и Аксель Туанзебе пожаловались на расистские оскорбления и угрозы убийством в соцсетях. Марсьяль попросил клуб усилить охрану его дома в Манчестере. Еще через неделю, после игры с «Вест Бромвичем», Instagram Марсьяля снова атаковали расисты.

Позже с расистскими оскорблениями столкнулся другой футболист «МЮ» Маркус Рэшфорд . Он назвал это «худшим проявлением человечества и социальных сетей», но заявил, что не будет остро реагировать и публиковать скриншоты оскорблений, так как на него подписаны «прекрасные дети с разными цветами кожи». Полиция уже занялась поиском владельцев аккаунтов, с которых приходили угрозы и оскорбления.

Другой футболист, защитник «Челси» Рис Джеймс все же решил показать скриншот сообщений, которые ему прислал неизвестный. Этот человек оскорблял Джеймса и сравнивал с обезьяной.

Футболиста поддержал Абрамович. В своем послании игрокам «Челси» он заявил, что потрясен расистскими оскорблениями.

«Я шокирован, что это происходит всего через несколько дней после дня памяти жертв Холокоста, общество, похоже, не усвоило уроки нашего общего прошлого. И не понимает последствий, к которым могут привести ненависть и дискриминация. Я поручил руководству усилить работу клуба в этой области и выделю на это дополнительные средства», — рассказал он.

Позже полицейские задержали несколько человек, подозреваемых в оскорблениях игроков «Челси» в соцсетях.