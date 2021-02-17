«Барселона» определилась с потенциальным преемником главного тренера команды Рональда Кумана. Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», сине-гранатовые хотят видеть на посту наставника бывшего футболиста клуба Хави Эрнандеса, в настоящее время руководящего «Аль-Саддом». Хави является легендой «Барселоны». Он является воспитанником каталонцев и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры игрока перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара. Став главным тренером команды, завоевал два трофея. Куман возглавил «Барселону» прошлым летом. В недавнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда разгромно проиграла дома «Пари Сен-Жермен» (1:4). В Примере сине-гранатовые занимают третье место после 22 туров.
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«Барселона» намерена летом назначить Хави на пост главного тренера
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