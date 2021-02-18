«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на выезде крупно обыграл испанский "Реал Сосьедад" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Дублем отметился Бруну Фернандеш (27-я и 57-я минуты), по одному мячу забили Маркус Рэшфорд (64) и Дэниел Джеймс (90).
"Манчестер Юнайтед" является победителем Лиги Европы 2017 года, высшим достижением испанского клуба в турнире является выход в четвертьфинал в сезоне-1988/89, когда он назывался Кубком УЕФА.
Ответный матч пройдет в Англии 25 февраля.
Результаты других матчей игрового дня:
"Динамо" (Киев, Украина) — "Брюгге" (Бельгия) — 1:1;
"Брага" (Португалия) — "Рома" (Италия) — 0:2;
"Вольфсберг" (Австрия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:4;
"Олимпиакос" (Греция) — ПСВ (Нидерланды) — 4:2;
"Славия" (Прага, Чехия) — "Лестер" (Англия) — 0:0;
"Црвена Звезда" (Сербия) — "Милан" (Италия) — 2:2;
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Байер" (Германия) — 4:3.