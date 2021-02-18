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Чудо Холанда, провал «Ювентуса»: что произошло в Лиге чемпионов 

Газета.Ru и ещё 1 5 часов назад
Холанд помог «Боруссии» обыграть «Севилью»
Фото: Газета.Ru
В первом матче 1/8 финала «Ювентус» сенсационно уступил «Порту» (1:2), а лидер туринцев Криштиану Роналду нанес всего один удар в створ ворот, но оказался в центре судейского скандала. Дортмундская «Боруссия» была сильнее «Севильи» со счетом 3:2, норвежский форвард немецкого клуба Эрлинг Холанд поучаствовал во всех голах своей команды, оформив дубль и отдав результативную передачу.
Вернувшаяся Лига чемпионов продолжает преподносить сюрпризы. Первые матчи 1/8 финала турнира, которые состоялись 17 февраля, португальский «Порту» сенсационно переиграл туринский «Ювентус» (2:1), дважды забив в начале таймов, а дортмундская «Боруссия» «перестреляла» Севилью» (3:2). Героем этого поединка стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который не только оформил дубль в поединке, но и записал на свой счет результативную передачу.
«Ювентус» считался фаворитом в противостоянии с «Порту», несмотря на некоторые проблемы в национальном чемпионате, однако матч начал с пропущенного мяча. Счет был открыт уже на 63-й секунде игры, отличился Мехди Тареми. Этот гол стал самым быстрым в плей-офф Лиги чемпионов с 2013 года, тогда защитник «Баварии» Давид Алаба забил в четвертьфинальном матче «Ювентусу» на 24-й секунде.
Причем мяч был забит после ошибки обороны туринской команды. Уже на первой минуте «Ювентус» оказался под серьезным прессингом, и голкипер команды Войцех Щенсны устроил перепасовку во вратарской с Родриго Бентанкуром, чем и воспользовался Тареми. Он дождался неточного паса от полевого игрока «Ювентуса», который неудачно отправил мяч прямо на ход сопернику, после чего иранский футболист легко отправил мяч в сетку.
Отыграться в первом тайме итальянская команда не смогла, а сюрпризы от «Порту» на этом не закончились. На 19-й секунде второго тайма португальская команда забила второй мяч, автором гола стал Мусса Марега.
Игра у «Ювентуса» действительно не складывалась. Первый удар в створ туринская команда смогла нанести только на 40-й минуте, это сделал туринский защитник Мерих Демирал. Команда все же смогла отыграть один мяч, когда на 82-й минуте Федерико Кьеза поразил ворота соперников. А вот лидер итальянцев — португальский нападающий Криштиану Роналду — отличиться не смог, в поединке он нанес только один удар в створ.
Однако форвард оказался в центре судейского скандала, произошедшего в самой концовке встречи на 94-й минуте. Роналду принял мяч в штрафной «Порту» и завалился на газон в борьбе с Сануси, на повторах было видно, что контакт с игроком соперников действительно был.
Но главный арбитр поединка Карлос Дель Серро Гранде пенальти ставить не стал и даже отказался смотреть повтор самостоятельно, через несколько секунд дав финальный свисток, прервав таким образом еще одну атаку туринского клуба.
Роналду ярко высказывал недовольство вместе с другими футболистами команды. Они даже окружили судью, однако добиться пересмотра момента не удалось. На сторону игроков «Ювентуса» встали Фабио Капелло и Алессандро Дель Пьеро, которые работали в прямом эфире Sky Sport Italia. Они единогласно пришли к мнению, что в эпизоде обязательно должен был быть назначен 11-метровый удар.
Интересно также то, что «Порту» впервые в истории победил «Ювентус» в Лиге чемпионов. До этого команды встречались четыре раза. Трижды победу одерживал туринский клуб, и один раз поединок завершился ничейным результатом.
Ответный матч между «Порту» и «Ювентусом» пройдет 9 марта.
Героем матча «Боруссии» с Севильей» стал молодой норвежский нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанд. На свой счет он записал дубль и голевую передачу.
Счет в поединке открыла испанская команда, уже на 7-й минуте отличился Сусо. Однако долго удерживать преимущество «Севилье» не удалось: на 19-й минуте Махмуд Дахуд с передачи Холанда сравнял счет. Затем норвежец дважды поразил ворота соперников, отличившись на 27-й и 43-й минуте. Испанцы смогли отыграть один мяч за шесть минут до конца основного времени, гол на свой счет записал Люк де Йонг, однако уйти от поражения «Севилья» не смогла.
Норвежский форвард установил уникальное достижение Лиги чемпионов. Холанд стал первым игроком, которому удалось забить 18 мячей в своих первых 13 матчах турнира. Стоит отметить, что без учета этой встречи форвард провел 23 матча в этом сезоне во всех турнирах. На его счету 23 гола и шесть результативных передач. После игры он поделился, что на такие успехи его вдохновил хет-трик нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который тот оформил днем ранее в матче против «Барселоны» (4:1).

«Было приятно забивать голы. Я люблю Лигу чемпионов. Увидев, как Мбаппе вчера сделал хет-трик, я был вдохновлен, спасибо ему за это. Отличный вечер. Соревнование с Мбаппе? Мбаппе забил несколько отличных голов, меня это подстегнуло. Важно, что у нас есть три гола на выезде. Останавливаться на этом не надо, нужно и дома идти вперед», — заявил Холанд.

При этом «Боруссия» впервые за 24 года смогла добиться выездной победы над командой из Испании. В последний раз дортмундский клуб выиграл у «Атлетико» в октябре 1996-го. В сезоне-1996/97 немецкая команда стала чемпионом Европы.
Ответная встреча «Боруссии» и «Севильи» состоится в Дортмунде 9 марта.
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Футбол , Статьи , Мехди Тареми , Махмуд Дахуд , Мусса Марега , Алессандро дель Пьеро , Войцех Щенсны , Криштиану Роналду , Давид Алаба , Фабио Капелло
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