Хави может возглавить «Барселону» летом 

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить команду после ухода Рональда Кумана , написал журналист Николо Скира в своем Twitter 18 февраля. По его словам, каталонский клуб рассматривает его кандидатуру на следующий сезон.

41-летний Хави в мае 2019 года завершил карьеру. Последним его клубом в качестве игрока был катарский «Аль-Садд», который он сейчас тренирует в качестве главного тренера.

Хави является рекордсменом по количеству матчей за «Барселону». У него 767 матчей. Ближайший преследователь — Лионель Месси , у которого 760 матчей.

Куман возглавил «Барселону» прошлым летом. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда разгромно проиграла дома «ПСЖ» (1:4). В чемпионате каталонцы занимают третье место.