Сборная России сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА

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Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. По состоянию на 18 февраля сборная России занимает 39-е место. В активе национальной команды 1461 очко.

Первое место по-прежнему занимает сборная Бельгии, на второй позиции расположилась Франция, а Бразилия замыкает тройку.

В первой десятке изменений нет. Англия идет четвертый, далее расположились Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

Положение большинства сборных осталось неизменным из-за того, что с момента обновления рейтинга международные матчи не проводились.