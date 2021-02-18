Сборная России сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА

Опубликован обновленный рейтинг ФИФА. По состоянию на 18 февраля сборная России занимает 39-е место. В активе национальной команды 1461 очко.
Первое место по-прежнему занимает сборная Бельгии, на второй позиции расположилась Франция, а Бразилия замыкает тройку.
В первой десятке изменений нет. Англия идет четвертый, далее расположились Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.
Положение большинства сборных осталось неизменным из-за того, что с момента обновления рейтинга международные матчи не проводились.