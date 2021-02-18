ФК «Тамбов» решил сняться с Кубка России 

Футбольный клуб «Тамбов» принял решение сняться с розыгрыша Кубка России, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.
Соответствующие документы в четверг будут направлены в Российский футбольный союз (РФС). Соперником «Тамбова» по 1/8 финала Кубка России является московский «Локомотив», игра запланирована на воскресенье, передает РИА «Новости».
Долги «Тамбова» на 22 января составляли 130 млн рублей. Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее сообщал, что есть предварительные договоренности, согласно которым «Тамбов» должен получить порядка 51 млн рублей от спонсоров лиги. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отмечал, что клубы РПЛ готовы оказать помощь «Тамбову».
Напомним, 9 февраля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», требующего взыскать более 2,6 млн рублей с футбольного клуба «Тамбов», который неделей ранее подал заявление о собственном банкротстве и может не доиграть сезон РПЛ.