Футболист «Реала» Варан стал лицом компании Puma 

Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Рафаэль Варан заключил контракт с брендом Puma.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. По его словам, он рад стать амбассадором компании, так как до него ими было уже множество.

Кроме того, он отметил, что у него множество общих ценностей с компанией.

В составе «Реала» Варан выиграл четыре Лиги чемпионов, один Кубок Испании, а также три раза становился чемпионом Испании.

Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.