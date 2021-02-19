Губерниев раскритиковал уровень российского футбола 

"О футболе не забываем! "Краснодар" показал довольно интересный футбол, пытался именно играть. Но этого не хватает даже, чтобы обыгрывать, а, точнее, не проигрывать Загребу дома. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования. "Краснодару" спасибо за попытки. Но до "миланов" с "манчестерами" далеко, уже "меньшие" братья все объяснили", — написал Губерниев.