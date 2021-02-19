Мусаев раскрыл подробности состояния здоровья Сафонова 

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскрыл подробности о состоянии здоровья вратаря Матвея Сафонова. Его слова передает "Чемпионат".
По его словам, 21-летний голкипер в ближайшее время должен набрать форму и присоединиться к основной тренировочной группе.
Также Мусаев отметил, что решение заявить Сафонова во вторую команду клуба связано с тем, чтобы он получал игровую практику в матчах Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ). Ранее сообщалось, что нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов стал 18-м в списке самых стильных мужчин.