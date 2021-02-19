Бубнов заявили об отсутствии шансов у «Краснодара» выйти в 1/8 ЛЕ

Экс-игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил шансы "Краснодара" на выход в 1/8 финала Лиги Европы, передает Sportbox.
Напомним, в первом матче 1/16 финала "быки" уступили у себя дома загребскому "Динамо" (2:3).
"Думаю, шансов на итоговый успех у "Краснодара" нет. Еще по матчам с ЦСКА в группе было видно, что "Динамо" команда хорошего уровня, сбалансированная и с индивидуально сильными исполнителями", — сказал Бубнов.
Также Бубнов отметил, что для первого официального матча в году команда Мурада Мусаева хорошо выглядела функционально, вышла с боевым настроем и по-настоящему билась.
Ранее Николай Писарев призвал "Краснодар" решить вопрос с вратарем.