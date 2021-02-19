Губерниев оскорбил российский футбол 

Вчера, как сообщал «Рамблер», клуб «Краснодар» проиграл «Динамо» (Загреб) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Губерниев высказал мнение, что российская команда показала довольно интересный футбол, пыталась именно играть. Он поблагодарил ее за попытку.

«Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике: "Русские бегают красиво, но медленно". Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования», — добавил комментатор.

На прошлой неделе ветераны биатлона распространили открытое письмо, в котором попросили Губерниева прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

Они высказали мнение, что миллионы любителей спорта ненавидят Губерниева из-за его высказываний и постоянного самолюбования, а его уничижительные высказывания о ветеранах и действующих спортсменах не способствуют пропаганде патриотизма и любви к спорту и здоровому образу жизни у подрастающего поколения.