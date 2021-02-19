«Спартак» отказался продавать Урунова в «Уфу» за 1 евро

"Мы хотим взять его просто в аренду [без права или обязательства выкупа]. До этого писали письмо о том, что хотим его выкупить за те же деньги, за которые его отдали. "Спартак" запросил в три раза больше — мы предложили €1 млн, они хотели €3 млн", — добавил гендиректор "Уфы".