Увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» в 30 млн фунтов

Стали известны финансовые условия расторжения контракта Моуринью с «Тоттенхэмом». По информации ESPN, в случае досрочного разрыва соглашения лондонскому клубу придется выплатить Жозе около 30 миллионов фунтов — такая сумма была изначально прописана в контракте, который действует до 2023 года.

Источник утверждает, что во многом поэтому Дэниэл Леви рассчитывает отложить вопрос до лета. К этому моменту у португальца будет шанс выполнить один из KPI — взять титул: в апреле «Тоттенхэм» сыграет в финале Кубка лиги с «Манчестер Сити», а в мае состоится финал Лиги Европы, где в первом матче 1/16 финала лондонцы практически решили вопрос выхода в следующую стадию, разгромив на выезде «Вольфсберг» 4:1.

Информацию про космическую неустойку подтверждает Daily Mail. После 5-го поражения «Тоттенхэма» в 6 матчах британский таблоид писал: в руководстве клуба начинают продавливать кандидатуры Юлиана Нагельсманна Брендана Роджерса , но президент старается максимально отложить вопрос отставки Моуринью именно из-за гигантской суммы выплаты.

30 миллионов фунтов — это два годовых оклада Жозе в Лондоне. И самая большая неустойка в карьере коуча. В АПЛ Моуринью давно считается королем компенсаций — только на увольнениях португалец заработал больше, чем многие коучи получают за всю карьеру:

Лидер по выплатам — конечно, «Челси». Жозе дважды работал с Романом Абрамовичем и оба раза покидал «Стэмфорд Бридж» с чемоданом кэша. По данным Sky Sports, в 2007-м расставание с Жозе обошлось в 26,5 миллиона фунтов. А бонусом (или частью компенсации) стал коллекционный «Феррари» , который португалец получил лично от владельца.

Спустя 8 лет на счет Моуринью упало гораздо меньше — всего 9,5 миллиона фунтов, которые все равно подкосили финансовый баланс «Челси». Несмотря на прибыль в 377 миллионов, лондонцы ушли в минус из-за разрыва контракта с Моуринью, ухода adidas, затратам на игроков (зарплаты + трансферы), а также компенсации Еве Карнейро, которая отсудила у клуба 5,7 миллиона фунтов.

Удивительно, но обойти историю с выплатами удалось Флорентину Пересу — президент «Реала» просто дождался окончания контракта и объявил, что Жозе покидает клуб бесплатно. В Англии повторить этот трюк еще никому не удавалось: после «Челси» Моуринью подписал роскошный контракт с « Манчестер Юнайтед ». За 2,5 года клуб завоевал три трофея (Суперкубок, Кубок лиги и Лига Европы) и попрощался с Жозе траншем на сумму 19,6 миллиона евро.

Итого — 55,6 миллионов фунтов, к которым могут упасть еще 30 миллионов от «Тоттенхэма». Единственный шанс для Леви сохранить такую сумму — потерпеть Жозе еще два года.