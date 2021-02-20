«Црвена Звезда» извинилась перед Ибрагимовичем за оскорбления

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18 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы белградская "Црвена Звезда" сыграла вничью с итальянским "Миланом" (2:2). Сербские болельщики по ходу матча оскорбляли игрока гостей Златана Ибрагимовича на этнической почве.

"Клуб самым искренним образом извиняется перед Ибрагимовичем за неприятный эпизод. Мы не позволим никому бросить тень на традиционное гостеприимство нашей страны и нашего народа", — приводит заявление сербского клуба ANSA.

Ранее Ибрагимовича оскорбили на этнической почве во время матча с "Црвеной Звездой".