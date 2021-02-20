ЦСКА, «Динамо» и «Рубин» отпустят игроков в «Тамбов» 

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как будет комплектоваться состав команды на вторую часть сезона.

«В Кубок России и чемпионат будем заходить новой командой, практически с чистого листа будем участвовать. Еще есть время, чтобы доукомплектоваться.

Думаю, 3-4 матча потребуется на становление игры, чтобы мы были более-менее похожи на команду. У нас новая линия обороны, полузащита более-менее сбалансированная, нападение даже немного наигранное. Но оборона тревожит.

Договорились с «Рубином», один молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо» ЦСКА . Если нам повезет, у нас появятся еще 2-3 опытных игрока, потому что команде нужен стержень.

Нам хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Отношусь с опаской к первым турам и с оптимизмом, что нам удастся кого-то дозаявить. Хочется собрать боеспособную команду и еще посражаться. Задачи нужно ставить, до переходных игр всего одно очко», — сказал Первушин.