Великобритания предложит провести все матчи Евро-2020

Великобритания намерена предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести все матчи чемпионата Европы — 2020 у себя, сообщает Sunday Times.

По информации источника, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен объявить, что сроки вакцинации взрослого населения будут сдвинут на месяц раньше — прививки должны сделать до 31 июля, что позволит болельщикам вернуться на стадионы.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом 2020 года в в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Однако европейское первенство было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.