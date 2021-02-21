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«Тедеско остался — „Спартак“ вылетел»: что говорят о победе «Динамо» 

Газета.Ru 1 час назад
Спорный пенальти помог «Динамо» обыграть «Спартак»
Фото: Газета.Ru
Московское «Динамо» выиграло столичное дерби в 1/8 финала Кубка России у «Спартака». Подопечным Сандро Шварца принесли победу довольно спорный пенальти в первом тайме и удачно разыгранный штрафной во втором. Красно-белые доигрывали в меньшинстве после удаления Виктора Мозеса. «Газета.Ru» приводит послематчевые комментарии участников.
Победа «Динамо» в московском дерби в Кубке России получилась знаковой. С преимуществом в два мяча бело-голубые не переигрывали красно-белых на своем поле с октября аж 1985 года!
Зато в Кубке России это было четвертое свидание команд, и в третий раз подряд сильнее в нем оказались динамовцы.
Само собой, по окончании встречи животрепещущей была тема судейства. Спорным выглядел пенальти, назначенный в ворота красно-белых за игру рукой Виктора Мозеса при подаче динамовского углового.
Даниил Фомин реализовал одиннадцатиметровый, и этот удар в итоге стал победным, а желтая карточка, полученная Мозесом за эпизод оказалась в итоге составной частью удаления — нигериец уже при счете 2:2 за десять минут до конца матча получил второй «горчичник» за срыв контратаки соперников.

«Хорошо начали первый тайм, контролировали игру, были моменты. Нам сумели забить с пенальти. Это непросто, когда у тебя молодая команда. Второй тайм начали хорошо, имели моменты, но пропустили со стандарта. Потом удаление Мозеса, после чего матч был решен, — сказал в прямом эфире сразу после окончания встречи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.


— Мы продолжили играть после пенальти. Только теряли много мячей. Но мы не теряли голову, сохраняли структуру, имели голевые моменты».

Чуть позже немецкий специалист выступил и в прямом эфире во время послематчевой студии на «Матч ТВ», и там его уже спрашивали про решения арбитра.
«Можно сказать, что мы хорошо играли, особенно в начале обоих таймов. Так получилось, что после этих периодов мы пропустили по голу. Позиции игроков? Маслов был крайним защитником еще в «Спартаке-2», Мозес — это классический вингер. Сегодня мы пропустили один гол с пенальти, а второй — со штрафного, — начал главный тренер.
— Эпизод с пенальти? Не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти. Больше не комментирую решения арбитров. Обидно, что вылетели из Кубка.
Предполагалось, что матч будет непростой. Это дерби, тем более на выезде. Остался чемпионат, мы на 3-м месте. Хотим закрепиться там, либо подняться выше. Все предпосылки для этого есть».
Визави и коллега, а также соотечественник Тедеско Сандро Шварц, возглавляющий «Динамо», естественно, был доволен и результатом и продемонстрированным его подопечными.

«Это заслуженная победа. У нас было много моментов, когда мы хорошо оборонялись, после чего мы переходили из обороны в атаку. Может быть, у «Спартака» было больше владение мячом, но в целом я доволен», — подчеркнул Шварц.

Попросили его прокомментировать и эпизод с назначением пенальти, но специалист был вынужден отказаться это сделать, сославшись на то, что не видел самого эпизода, зато он рассказал об игре молодого Константина Тюкавина, отличившегося во втором тайме после выхода на замену:
«Тюкавин сегодня заслужил гол. В то же время хочу сказать, что очень хорошо сыграла вся команда. Гол Тюкавина — заслуга того, что он очень хорошо проявил себя во время подготовки к возобновлению чемпионата.
Кроме того, ответил наставник и на вопрос о расстановке приоритетов между национальным Кубком и чемпионатом Российской премьер-лиги.

«На самом деле мы не разделяем важность двух соревнований. Для нас важны как Кубок, так и чемпионат. Очень рады сегодняшней победе, идем дальше», — считает немец.

По ходу матча спартаковцы владели мячом 60% времени и нанесли 12 ударов по воротам против семи у соперников. При этом красно-белые попали в створ трижды, зато оба точных удара динамовцев оказались результативными.

«Плана играть на контратаках не было, мы хотели владеть инициативой. Повезло, что забили гол и после этого могли играть чуть пониже. Во втором тайме перетерпели и забили гол. Главное, что довели матчи до победы, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Даниила Фомина.


— Готовились, что «Спартак» сыграет в четыре защитника. Главное, что выиграли. Главное — результат. Не видел момент с пенальти. Главное, что назначили пенальти, а потом я посмотрю момент и выскажу свою мнение.


Сегодня была классная атмосфера, болельщики пришли в такую погоду. Нам это сыграло на руку».

Ну а в качестве главного критика Тедеско, заранее объявившего о том, что не будет продлевать контракт, но оставшегося в «Спартаке» до конца сезона, в который раз выступил экс-полузащитник сборной России и красно-белых Александр Мостовой.
«Не ожидал, что «Спартак» может проиграть «Динамо». По составу красно-белые не только не уступают, но и превосходят соперника. Видел состав «Динамо», и там, например, полно молодых. Конечно, не хочется все сваливать на то, что «Спартак» приехал в Москву тренироваться, хотя здесь уже месяц морозы, — отметил работающий ныне телеэкспертом Мостовой.
— Тема ухода Тедеско будет мусолиться до последних дней немца в Москве. Стоит вернуться в декабрь, когда он выступил с заявлением об уходе: я, например, не понимал, зачем он это говорит, а потом остается. Конечно, это была глупость с его стороны. Хотя он объяснил свои действия тем, что у клуба есть время подыскать нового тренера…
Если он уйдет, то 10 других тренеров будут стоять у стадиона «Спартака» и просить, чтобы их взяли туда. А еще 20 — на границе. Тедеско остался, но что имеем в итоге? «Спартак» бездарно вылетел из Кубка России, проиграв принципиальному сопернику».
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Комментарии
Футбол , Статьи , Сандро Шварц , Александр Мостовой , Доменико Тедеско , Виктор Мозес , Даниил Фомин , Спартак , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
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