В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Мозеса

«Рано говорить об этом. Должно пройти несколько официальных игр, как минимум. Потом можно вернуться к обсуждению этой темы», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс»

30-летний Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды в октябре 2020 года. В его активе один гол и одна голевая передача в десяти матчах за московский клуб.