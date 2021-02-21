В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Мозеса

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о решении руководства клуба не использовать опцию выкупа контракта арендованного у лондонского «Челси» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.
«Рано говорить об этом. Должно пройти несколько официальных игр, как минимум. Потом можно вернуться к обсуждению этой темы», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
30-летний Мозес перешёл в «Спартак» на правах аренды в октябре 2020 года. В его активе один гол и одна голевая передача в десяти матчах за московский клуб.
Ранее появилась информация, что «Спартак» не будет выкупать Мозеса.