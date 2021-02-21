Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России по футболу между московским "Локомотивом" и "Тамбовом".
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский.
"Тамбов": Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Карапузов, Алиев, Минаев, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стала известна сумму перехода Виталия Лысцова из "Крыльев Советов" в "Локомотив".