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«Локомотив» разгромил «Тамбов» в Кубке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Локомотив» разгромил «Тамбов» в Кубке
Фото: РИА Новости
«Локомотив» одержал крупную победу в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Тамбова». Московский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.
Счет открыл новичок москвичей Паблу, который забил гол в дебютном для себя официальном матче.
Во втором тайме отличились Франуса Камано, для которого гол также стал первым в составе красно-зеленых, а также Гжегож Крыховяк, который реализовал пенальти.
В первом тайме травму получил полузащитник «Локо» Владислав Игнатьев.
Отметим, что в основном составе «Тамбова» на игру вышли семь новичков. До последнего момента команда находилась на грани снятия с турнира из-за финансовых проблем.
БЕТСИТИ Кубок России
1/8 финала
«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — 3:0 (1:0)
Голы: Паблу, 27 (1:0). Камано, 58 (2:0). Крыховяк, 82 — с пенальти (3:0).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев (Иосифов, 38), Чорлука, Рыбус, Паблу, Крыховяк, Жемалетдинов (Агеев, 87), Рыбчинский, Мухин, Камано (Куликов, 74), Лисакович (Эдер, 74).
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Карапузов, Кабахидзе (Лоуренс, 76), Аванесян (Чабанов, 62), Алиев (Климов, 62), Минаев (Меренчуков, 73).
Судьи: Безбородов. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Сухой (Люберцы). Данченко (Уфа).
21 февраля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
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Комментарии
Футбол , Владислав Игнатьев , Гжегож Крыховяк , Локомотив
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