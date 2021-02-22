В «Наполи» запретили футболистам и тренеру говорить с прессой

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Руководство "Наполи" приняло жесткое решение после очередного поражения в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".

Встреча завершилась со счетом 2:4.

Как проинформировали в Football Italia, по результатам воскресной игры руководство неаполитанцев запретило на неопределенный срок футболистам и главному тренеру Дженнаро Гаттузо давать интервью.

К слову, в последних десяти поединках "Наполи" потерпел шесть поражений. В турнирной таблице Серии А клуб из Неаполя идет на седьмом месте. Ранее "Фиорентина" разгромила "Специю".