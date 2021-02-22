Мбаппе и Холанд обойдутся «Реалу» в €852 млн

Расходы мадридского футбольного клуба «Реал» на покупку и содержание нападающих парижского ПСЖ и дортмундской «Боруссии» Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда могут составить более €850 млн, если с обоими игроками будет заключено шестилетнее соглашение.

По информации источников испанского портала AS, трансферы Мбаппе и Холанда обойдутся в €300 млн Годовая зарплата 22-летнего француза будет составлять €72 млн, а 20-летнему Холанду предложат €20 млн в год. За шесть лет норвежскому форварду «Реал» заплатит €120 млн, французскому — €432 млн Общая сумма расходов на двух футболистов, таким образом, составит €852 млн Сейчас годовой доход «Реала» составляет €617 млн, общий размер зарплат всех спортсменов и персонала — €448 млн в год.

Ранее СМИ сообщали, что мадридский клуб рассматривает покупку Мбаппе как приоритетную, а Холандом интересуется как альтернативным вариантом. Предполагается, что ПСЖ готов продать одну из своих главных звёзд за €200 млн, если Мбаппе откажется продлевать рабочее соглашение с парижанами. Контракт истекает летом 2022 года. Сам футболист говорил, что намерен доиграть в ПСЖ до конца контракта.

Как писал NEWS.ru, Холанд стал самым подорожавшим игроком 2020 года в мире. Его трансферная стоимость увеличилась на €55 млн — до €100 млн