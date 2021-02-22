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Прогнозы и ставки на матч «Атлетико» — «Челси»: разведка боем в плей-офф Лиги чемпионов 

Партнерский материал 1 час назад
23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Челси». Нас ждет увлекательная двухматчевая тактическая дуэль Диего Симеоне — Томас Тухель. Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Атлетико» — «Челси»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

23 февраля в Бухаресте «Атлетико» сыграет с «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 22:45 мск. Сама встреча стартует в 23:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает шансы команд практически равными. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.67, что соответствует 37% вероятности. Выигрыш лондонцев оценен котировкой 3.00 (33%), а ничья идет за 3.15 (30%).
На проход команд в четвертьфинал по итогам двух встреч коэффициенты равные. Сделать ставку на победу испанцев или англичан можно с коэффициентом 1.90.
Эксперты не ждут результативной игры. Поставить на то, что в матче будет меньше 3 голов, можно за 1.55. На тотал больше 2.5 голов предлагают коэффициент 2.45.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00.

«Атлетико» — «Челси»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 23 февраля

Противостояние «Атлетико» и «Челси» в Лиге чемпионов — может быть, не самая яркая, но, однозначно, очень интересная вывеска с точки зрения работы тренеров. Диего Симеоне против Томаса Тухеля! На кого же ставить здесь?!
Во-первых, стоит отметить, что испанцы из-за коронавируса, а точнее, его британского штамма, лишились домашней игры. Встреча пройдет на нейтральном поле, в Бухаресте. Неприятно, но учитывая, что матчи все равно проходят без зрителей, некритично.
Еще месяц назад у «Атлетико» был огромный запас в чемпионате Испании, по потерянным очкам «матрасники» отрывались от «Реала» и «Барселоны» более, чем на 10 очков. Но сейчас команда Симеоне не в лучшем состоянии. В последних 4 турах только одна победа, а перед Лигой чемпионов «Атлетико» и вовсе дома безвольно проиграл «Леванте» 0:2. Но надо понимать, что еврокубки — это другая история.
С другой стороны, «Челси» после смены тренера еще ни разу не проигрывал. Томас Тухель внес свежую струю в игру команды. В семи играх 5 побед и 2 ничейных результата. Но надо понимать, что из серьезных соперников у лондонцев был лишь «Тоттенхэм», а ничью с «Саутгемптоном», у которого случилась серия из 6 поражений подряд, сложно отнести к положительным моментам.
Оба тренера — гуру обороны. Поэтому логично поставить на ТМ 2.5 гола. Даже несмотря на то что те же испанцы сейчас пропускают почти в каждой встрече. Это Лига чемпионов, это двухматчевое противостояние — лезть на рожон здесь не будет никто. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.55.
Стоит проверить и ничью по итогам первой встречи. Она вполне устроит всех, главная задача и той, и другой команды — не пропустить, а вязать капканы в обороне лучше умельцев не найти. Взять ничейный исход в основное время в БК «Фонбет» можно за 3.00.
Можно взять и ставку на точный счет 0:0. При таком раскладе все останутся довольны. Англичане будут держать в уме домашнюю встречу, а испанцы не пропустят и будут помнить о том, что их в ответной встрече вполне устроит результативная ничья. Коэффициент на такой исход в БК «Фонбет» — 6.00. С пари на 1000 рублей потенциальная выплата составляет 6000.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Атлетико» — «Челси» и другие игры Лиги чемпионов!
Футбол , Видео , Томас Тухель , Реал , Фонбет
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