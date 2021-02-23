Клуб Кокорина может поменять главного тренера

Руководство итальянской «Фиорентины» намерено уволить главного тренера команды Чезаре Пранделли. Причиной отставки специалиста могут стать неудовлетворительные спортивные результаты команды, сообщает Corriere Fiorentino.
По информации источника, новым наставником «фиалок» может стать бывший рулевой туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Маурицио Сарри.
Издание отмечает, что несколько дней назад Сарри провел деловой ужин со спортивным директором клуба из Флоренции.
Напомним, сейчас в составе «Фиорентины» выступает российский форвард Александр Кокорин.