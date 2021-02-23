Клуб Кокорина может поменять главного тренера

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Руководство итальянской «Фиорентины» намерено уволить главного тренера команды Чезаре Пранделли . Причиной отставки специалиста могут стать неудовлетворительные спортивные результаты команды, сообщает Corriere Fiorentino.

По информации источника, новым наставником «фиалок» может стать бывший рулевой туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Маурицио Сарри.

Издание отмечает, что несколько дней назад Сарри провел деловой ужин со спортивным директором клуба из Флоренции.