«Аталанта» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 24 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 февраля в Бергамо «Аталанта» сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 22:45 мск. Сама встреча стартует в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает хозяев поля фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2.32, что соответствует 41% вероятности. Выигрыш испанцев оценен котировкой 3.02 (32%), а ничья идет за 3.80 (27%).

Зато, по мнению букмекеров, команда Зинедина Зидана — фаворит на проход в четвертьфинал по итогам двух встреч. Сделать ставку на «Реал» можно за 1.60, в то время как на итальянский клуб предлагают коэффициент 2.35.

Эксперты ждут результативной игры. Поставить на то, что в матче будет больше 3 голов, можно за 1.60. На тотал меньше 2.5 голов предлагают коэффициент 2.35.

«Аталанта» — «Реал»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 24 февраля

Итак, что можно сказать об этом противостоянии? Обе команды нестабильны, но сейчас находятся на подъеме. У «Аталанты» нет проблем с составом, у Гасперини обойма полна, команда вышла в финал Кубка Италии, а в Серии А на выходных обыграла «Наполи» 4:2. Сейчас бергамаски идут пятыми, отставая от лидера — «Интера» — на 10 очков, а от зоны Лиги чемпионов всего на один балл. Кажется, понемногу освоился в команде и Алексей Миранчук. Стать незаменимым игроком стартового состава ему, конечно, не удалось, но в целом россиянин стал получать побольше шансов.

Футбольная философия Гасперини — это атака, поэтому игра «Аталанты» нравится многим, но, к сожалению, бергамаски зачастую допускают провалы в обороне, что сказывается на их турнирных перспективах.

«Реал» попал в полосу травм, возможностей для маневра у Зинедина Зидана сейчас катастрофически мало. Родриго, Серхио Рамос, Азар, Карвахаль, Марсело, Бензема, Вальверде — всех их в Бергамо на поле не будет. Клуб даже начал внутреннее расследование причин, которые привели к такому количеству травм. Тем не менее, пока Зидан справляется. В Примере «Реал» по потерянным очкам отстает от «Атлетико» всего на 6 баллов. Команда одержала 4 победы, а в 3 последних матчах ни разу не пропустила.

Ну и стоит проверить ставку на победу «Аталанты» или, если не хотите сильно рисковать, на то, что бергамаски не проиграют. Они играют дома, у них куда больше маневра в плане ротации. С другой стороны, «Реал» — опытный кубковый боец и понимает, что все в этой встрече решится в ответном матче в Испании. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 2.32 на то, что «Аталанта» победит. Поставите 1000 рублей — получите 2320 в случае успеха.