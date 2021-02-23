Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
17 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
1 1
Атлетико М Атлетико М
17 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
0 3
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 0
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
2 0
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
0 1
Штутгарт Штутгарт
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Майнц Майнц
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 1
Бавария Бавария
20 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
0 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
0 2
Эвертон Эвертон
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
1 1
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 0
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
3 2
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Байер Байер
Герта
Герта
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4 0
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 2
Севилья Севилья
22 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
23 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
24 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
21:00
Эльче Эльче
26 февраля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:00
Ротор Ротор
26 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
27 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
14:00
Уфа Уфа
Зенит
Зенит
16:30
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
19:00
ЦСКА ЦСКА
27 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Уэска Уэска
Севилья
Севилья
18:15
Барселона Барселона
Алавес
Алавес
20:30
Осасуна Осасуна
27 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Бавария
Бавария
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Герта Герта
27 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
15:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
28 февраля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Спартак М
Спартак М
14:00
Рубин Рубин
Ахмат
Ахмат
16:30
Динамо М Динамо М
Краснодар
Краснодар
19:00
Урал Урал
28 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Вальядолид Вальядолид
Кадис
Кадис
18:15
Бетис Бетис
Гранада
Гранада
20:30
Эльче Эльче
28 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Унион
Унион
15:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Аугсбург Аугсбург
Байер
Байер
20:00
Фрайбург Фрайбург
28 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:00
Фулхэм Фулхэм
Лестер Сити
Лестер Сити
15:00
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Бёрнли Бёрнли
1 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Эвертон
Эвертон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон
2 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Прогнозы и ставки на матч «Аталанта» — «Реал»: Миранчук попробует огорчить Зидана в Лиге чемпионов 

Партнерский материал 3 часа назад
24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» примет «Реал». Сможет ли команда Алексея Миранчука воспользоваться кризисом испанского клуба? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Аталанта» — «Реал»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 24 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 февраля в Бергамо «Аталанта» сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир и онлайн начнутся в 22:45 мск. Сама встреча стартует в 23:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает хозяев поля фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2.32, что соответствует 41% вероятности. Выигрыш испанцев оценен котировкой 3.02 (32%), а ничья идет за 3.80 (27%).
Зато, по мнению букмекеров, команда Зинедина Зидана — фаворит на проход в четвертьфинал по итогам двух встреч. Сделать ставку на «Реал» можно за 1.60, в то время как на итальянский клуб предлагают коэффициент 2.35.
Эксперты ждут результативной игры. Поставить на то, что в матче будет больше 3 голов, можно за 1.60. На тотал меньше 2.5 голов предлагают коэффициент 2.35.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.50.

«Аталанта» — «Реал»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 24 февраля

Итак, что можно сказать об этом противостоянии? Обе команды нестабильны, но сейчас находятся на подъеме. У «Аталанты» нет проблем с составом, у Гасперини обойма полна, команда вышла в финал Кубка Италии, а в Серии А на выходных обыграла «Наполи» 4:2. Сейчас бергамаски идут пятыми, отставая от лидера — «Интера» — на 10 очков, а от зоны Лиги чемпионов всего на один балл. Кажется, понемногу освоился в команде и Алексей Миранчук. Стать незаменимым игроком стартового состава ему, конечно, не удалось, но в целом россиянин стал получать побольше шансов.
Футбольная философия Гасперини — это атака, поэтому игра «Аталанты» нравится многим, но, к сожалению, бергамаски зачастую допускают провалы в обороне, что сказывается на их турнирных перспективах.
«Реал» попал в полосу травм, возможностей для маневра у Зинедина Зидана сейчас катастрофически мало. Родриго, Серхио Рамос, Азар, Карвахаль, Марсело, Бензема, Вальверде — всех их в Бергамо на поле не будет. Клуб даже начал внутреннее расследование причин, которые привели к такому количеству травм. Тем не менее, пока Зидан справляется. В Примере «Реал» по потерянным очкам отстает от «Атлетико» всего на 6 баллов. Команда одержала 4 победы, а в 3 последних матчах ни разу не пропустила.
«Аталанта» от своей философии не отходит, поэтому голы в матче обязательно будут. Тем более, что у «Реала» большие проблемы в обороне. Ну а итальянцы надежностью сзади не отличаются. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.60.
Логична и ставка на то, что обе команды забьют. В обороне итальянцы отсиживаться не будут, а у испанцев, несмотря на все трудности, есть кому забивать. Взять ставку на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно за 1.50.
Ну и стоит проверить ставку на победу «Аталанты» или, если не хотите сильно рисковать, на то, что бергамаски не проиграют. Они играют дома, у них куда больше маневра в плане ротации. С другой стороны, «Реал» — опытный кубковый боец и понимает, что все в этой встрече решится в ответном матче в Испании. БК «Фонбет» предлагает коэффициент 2.32 на то, что «Аталанта» победит. Поставите 1000 рублей — получите 2320 в случае успеха.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Аталанта» — «Реал» и другие игры Лиги чемпионов!
Футбол , Видео , Алексей Миранчук , Зинедин Зидан , Реал , Фонбет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение