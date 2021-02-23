Игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуринью 

Внутри "Тоттенхэма" растет волна недовольства главным тренером команды Жозе Моуринью.

По информации The Athletic, футболисты все больше недовольны методами португальского специалиста. Он еще пока контролирует раздевалку, но количество несогласных увеличивается.

Отмечается, что некоторые игроки, не первый год играющие за "шпор", с теплом вспоминают Маурисио Почеттино. Это даже не смотр на то, что в последнем сезоне с аргентинцем также был конфликт.

Футболистам линии атаки кажется, что Моуринью делает слишком большой упор во время тренировок на отработку действий в обороне. Кроме того, он слишком жестко требует избегать ошибок.