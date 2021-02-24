21-летний игрок «Аталанты» Та Би умер от рака

Скончался 21-летний футболист молодежной команды итальянской "Аталанты" Вилли Брасиано Та Би.
"Мы скорбим о преждевременной кончине нашего футболиста и чемпиона Италии среди игроков до 19 лет Вилли Брасиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Покойся с миром, Вилли", — говорится в сообщении в клубном аккаунте "Аталанты" в Instagram.
По сообщению Football Italia, ивуарийский игрок скончался от онкологии печени.
Российский полузащитник Алексей Миранчук выступает за "Аталанту" с нынешнего сезона.